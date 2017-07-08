У Литві засудили російського ФСБівця за шпигунство

У Литві Вільнюський окружний суд засудив росіянина Миколи Філіпченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві, пише Російська служба BBC.

Влада Литви стверджує, що Філіпченко був чинним співробітником російських спецслужб.

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Видання зазначає, що згідно із даними департаменту держбезпеки Литви, це перший випадок, коли в країні за звинуваченням у шпигунстві було затримано співробітника ФСБ.

У матеріалах справи йдеться, що Філіпченко намагався завербувати службовців департаменту держбезпеки країни, щоб ті встановили прослуховуючі пристрої в резиденції і робочому кабінеті президента республіки Далі Грібаускайте. Литовські правоохоронці також повідомляють, що Філіпченко використовував підроблені документи і неодноразово нелегально перетинав кордон країни.

Суддя повідомила, що Філіпченко відмовився давати свідчення у справі.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Естонії Харюський повітовий суд засудив до п'яти років тюрми 30-річного громадянина Росії Артьома Зінченка за незаконну співпрацю з військовою розвідкою РФ. Зінченка завербували в Головному розвідуправлінні РФ у 2009 році. З 2013 року аж до затримання він активно брав участь в оперативно-тактичній роботі, спрямованій проти безпеки Естонії.