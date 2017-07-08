Лідери G20 погодили текст спільної заяви, крім розділу про кліматичні зміни – ЗМІ

Лідери держав та урядів країн "Великої двадцятки" в рамках дводенного саміту, який проходить у німецькому Гамбурзі, погодили кожен аспект підсумкової спільної заяви за виключенням розділу, який стосується кліматичних змін.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадову особу з Європейського Союзу.

За його словами, помічники лідерів G20 працювали до другої години ночі, щоб завершити текст спільного комюніке за підсумками саміту "Групи двадцяти", долаючи розбіжності щодо питань торгівлі після того, як посадовці із США погодилися з формулюваннями щодо боротьби з протекціонізмом.

"Результат хороший. У нас є комюніке. Одне питання залишилося, воно стосується кліматичних змін, але я сповнений надії, що ми зможемо знайти компроміс", - сказав посадовець ЄС на правах анонімності.

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Він додав, що погоджені усі основоположні принципи.

"Ми маємо комюніке G20, а не комюніке G19", - наголосив співрозмовник агентства.

Водночас, зауважується, що питання кліматичних змін ще треба урегулювати, тому що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб в тексті була згадка про викопні види палива.