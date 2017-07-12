Нова жінка Путіна?: РосЗМІ застукали президента РФ в компанії невідомої особи
Відповідне відео показав лише один пропагандистський телеканал РФ.
Російський президент Володимр Путін прибув на Валаам в компанії невідомої особи. Такі висновки зробило видання «Дождь» переглянувши відповідне відео одного із російських телеканалів.
Як повідомляє видання, на відео видно, як Путін приїжджає до Спасо-Преображенського монастиря, сам кермуючи MercedesML.
Після того, як Путін припаркував авто та вийшов із водійського місця, він одразу ж відкрив двері пасажиру на задньому сидінні.
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«Відкривши двері, Путін простягає руку, щоб допомогти пасажиру вийти. Особи пасажира не видно, але видно, що він одягнений в червоне. Імовірно, це жінка. Пасажир відмовився вийти з машини, і при цьому щось вказував президенту пальцем», - пише видання.
Також повідомляється, що після цього Путін зачинив двері і пішов в храм, де на нього чекав патріарх. Після відвідин храму Путін поїхав на іншому Mercedes, але вже в компанії патріарха, причому обидва сіли на задньому сидінні.