Держдума Росії змінила червоні зірки на військових літаках

Держдума 20 березня ухвалила в другому читанні поправки до Повітряного кодексу РФ, замінивши червоні п`ятикутні зірки, котрі використовуються як розпізнавальні знаки на військових, прикордонних і таких, що виконують мобілізаційно-оборонні завдання літаках, на аналогічні червоні зірки, облямовані синьою та білою смугами, а також червоною лінією по контуру.

Крім того, внесений урядом РФ документ пропонує наносити на військово-транспортні повітряні судна, які здійснюють польоти за межі РФ, зображення російського триколора як знака державної приналежності.

Також, згідно з текстом закону, дозволені, але необов`язкові щодо нанесення додаткові розпізнавальні знаки, бортові номери, імена власні, товарні й геральдичні знаки, зареєстровані в установленому порядку.

РІА “Новости”