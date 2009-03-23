Український літак в Стамбулі промахнувся мимо посадкової смуги
16:43, 23 березня 2009Світ
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На борту - 44 пасажири
Сьогодні о 9.45 за київським часом літак авіакомпанії «Дніпроавіа», який виконував рейс № Z6207 за маршрутом Дніпропетровськ-Стамбул (Туреччина) під час посадки в Стамбульському міжнародному аеропорту ім. Ататюрка виїхав за межі злітно-посадкової смуги.
Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.
Згідно з повідомленням, на борту повітряного судна були чотири члени екіпажу та 44 пасажири, ніхто не постраждав.
Рішення про створення комісії з розслідування аварії узгоджується з авіаційною владою Туреччини.
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