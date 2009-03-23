Український літак в Стамбулі промахнувся мимо посадкової смуги

Сьогодні о 9.45 за київським часом літак авіакомпанії «Дніпроавіа», який виконував рейс № Z6207 за маршрутом Дніпропетровськ-Стамбул (Туреччина) під час посадки в Стамбульському міжнародному аеропорту ім. Ататюрка виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, на борту повітряного судна були чотири члени екіпажу та 44 пасажири, ніхто не постраждав.

Рішення про створення комісії з розслідування аварії узгоджується з авіаційною владою Туреччини.