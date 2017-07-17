Курди стверджують, що лідер бойовиків ІДІЛ аль-Багдаді живий
За словами високопоставленого представника курдів Лагура Талабані, лідер бойовиків знаходиться на південь від сирійського міста Ракка.
Високопоставлений представник курдів Лагур Талабані заявив, що він на 99% упевнений в тому, що лідер бойовиків ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді живий.
За словами Талабані, лідер бойовиків знаходиться на південь від сирійського міста Ракка.
"Багдаді безумовно живий, у нас є інформація про те, що він живий. Ми на 99% віримо в це... Не забувайте, що він був пов'язаний з Аль-Каїдою в Іраку, він знає як ховатися від служб безпеки, він знає, що робить ", - заявив Талабані агентству Reuters.
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Раніше Сирійській центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який базується в Лондоні повідомив, що має підтвердження смерті лідера терористичної організації Ісламська держава Ібрагіма Абу-Бакра аль-Багдаді.
Однак, ні США, ні Антитерористична коаліція не змогли підтвердити факт ліквідації лідера терористів.
Директор служби розвідки і контртерористичних операцій МВС Іраку Абу Алі Басрі також заявив, що лідер бойовиків швидше за все живий.