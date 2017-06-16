Міноборони Росії похвалилось можливим знищенням ватажка ІД

Міноборони РФ оприлюднило заяву про можливе знищення під час російського бомбардування в Сирії лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Про це пише "Медуза". Водночас відомство підкреслює, що ця інформація потребує перевірки.

Читайте такожСенат США дозволив NASA співпрацювати з Росією попри санкції Російські військові сзаявили, що авіаудар був нанесений 28 травня по цілі поруч із Раккою — містом, яке називають "столицею" ІД в Сирії. Літаки Су-35 і Су-34 нібито розбомбили командний пункт, де проходила нарада за участю лідерів терористів.

Міноборони РФ стверджує, що в результаті удару були знищені понад 300 бойовиків, включаючи 30 польових командирів ІД.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про знищення Аль-Багдаді різними сторонами конфлікту на Близькому Сході. Але кожного разу ця інформація не підтверджувалась.

У грудні 2016 року Державний департамент США збільшив винагороду за інформацію, яка може допомогти затримати Абу-Бакра аль-Багдаді до $25 млн. Раніше відомство пропонувало винагороду в розмірі $10 млн.