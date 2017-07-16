Сенатор Маккейн переніс операцію з видалення тромбу

Сенатор Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію з видалення тромбу та протягом наступного тижня буде відновлюватися в штаті Арізона.

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Офіс сенатора не зміг повідомити про точну дату повернення політика до роботи, передає Новое время.

Раніше сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн звернувся до Конгресу, запропонувавши прийняти законопроект із жорсткими санкціями щодо РФ і надати українській армії летальну зброю.

Також він говорив, що президент Росії Володимир Путін є більшою загрозою світовій безпеці, ніж терористичне угрупування Ісламська держава.