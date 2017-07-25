Співучасник вбивства Нємцова відсудив у Росії 6 тисяч євро за тортури

Засуджений у РФ у справі про вбивство Бориса Нємцова Тамерлан Ескерханов відсудив у Росії 6 тисяч євро, вигравши позов до Європейського суду з прав людини, який визнав порушення в ході його кримінального переслідування. Про це пишуть РИА Новости з посиланням на рішення суду.

Зокрема, суд визнав порушення статті Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє тортури, і статті, відповідно до якої питання про правомірність арешту повинно розглядатися судами невідкладно.

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При цьому, скарги Ескерханова на умови утримання в СІЗО і умови транспортування були відхилені.

Як повідомляв УНІАН раніше, співучасники вбивства політика Бориса Нємцова засуджені до тюремних термінів від 11 до 19 років. Анзора Губашева, який вистежував політика і був за кермом автомобіля в день вбивства, засудили до 19 років позбавлення волі, штрафу 100 тисяч рублів і обмеження волі на два роки, Шадід Губашев, який перевозив співучасників вбивства на своєму BMW, отримав 16 років в'язниці.

Темірлан Ексерханов, який відстежував маршрути Нємцова, засуджений до 14 років, Хамзат Баха, який постачав спільників інформацією і повинен був вкрити їх після злочину, — до 11 років.