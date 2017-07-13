Співучасники вбивства Нємцова отримали від 11 до 19 років в'язниці
Суд над виконавцями вбивства Нємцова завершений.
Співучасники вбивства політика Бориса Нємцова засуджені до тюремних термінів від 11 до 19 років, передає РИА «Новости».
Анзора Губашева, який вистежував політика і був за кермом автомобіля в день вбивства, засудили до 19 років позбавлення волі, штрафу 100 тисяч рублів і обмеження волі на два роки, Шадід Губашев, який перевозив співучасників вбивства на своєму BMW, отримав 16 років в'язниці.
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Темірлан Ексерханов, який відстежував маршрути Нємцова, засуджений до 14 років, Хамзат Баха, який постачав спільників інформацією і повинен був вкрити їх після злочину, — до 11 років.
Раніше суд засудив до 20 років колонії Заура Дадаєва у справі про вбивство політика Бориса Нємцова.