За сатиру на Путіна російський журналіст заплатить штраф

Головний редактор інтернет-видання "Курсив" Володимир РАХМАНЬКОВ повинен сплатити штраф у 20 тисяч рублів за публікацію на сайті своєї статті "Путін як фалічний символ Росії", повідомляє радіостанція "Ехо Москви".

Такий вирок виніс сьогодні Іванівський мировий суд. Державний обвинувач вимагав для В.РАХМАНЬКОВА покарання у вигляді штрафу в 40 тисяч рублів, проте суддя ухвалив рішення про зменшення розміру штрафу наполовину.

Як обтяжливу вину обставини суд визнав відсутність у журналіста розкаяння, а як пом`якшувальні – наявність неповнолітньої дитини і відсутність судимостей.

В.РАХМАНЬКОВ має намір оскаржити вирок.

Як нагадує Лента.ру, кримінальну справу проти В.РАХМАНЬКОВА було порушено Іванівською обласною прокуратурою за статтею 319 Кримінального кодексу РФ ("Образа представника влади") у зв`язку з публікацією статті на сайті "Курсиву" 18 травня ц.р. У статті обігравалася одна з тез послання Президента до Федеральних зборів – про необхідність збільшення народжуваності в Росії. Приводом для публікації послужило повідомлення прес-служби Іванівської міськадміністрації про розмноження в місцевому зоопарку коней Пржевальського, поні, рисей і канюків-курганників. Автор статті дійшов висновку, що тварини "на заклик президента відгукнулися негайно". Суд над В.РАХМАНЬКОВИМ розпочався 21 вересня.

Після публікації скандальної статті у В.РАХМАНЬКОВА виникли проблеми з хостингом - сайт "Курсиву" був відключений провайдером під приводом заборгованості. У середині літа сайт знову став доступним – "Курсив" змінив провайдера, проте потім вже новий провайдер відмовив В.РАХМАНЬКОВУ в хостингу без пояснення причин. На даний час сайт "Курсиву" недоступний, проте журналіст повідомив іванівській газеті "Частник", що його інтернет-видання незабаром відновить роботу.

Проте, як повідомляє ІА REGNUM, В.РАХМАНЬКОВУ відмовили в хостингу втретє.

За словами журналіста, після публікації на особистому сайті В.РАХМАНЬКОВА (rakhmankov.ru) статті "Яковлева дуже багато не палить", в якій містилася критика на адресу президента і правлячих кругів у цілому, провайдер закрив цю сторінку. Провайдер пояснив цей крок тим, що після публікації статті його викликали до регіонального управління ФСБ, де показали заяву від одного зі співробітників обласного уряду. У заяві йдеться, що журналістська діяльність В.РАХМАНЬКОВА підриває засади держави. Провайдеру, за словами В.РАХМАНЬКОВА, порадили “не наживати собі зайвих неприємностей".

* Текст замітки Володимира Рахманькова, оприлюднена у виданні "Курсив"