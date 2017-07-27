Поліція не знайшла наркотиків у будинку вокаліста Linkin Park

Слідство не знайшло наркотиків у будинку вокаліста групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який скоїв суїцид. Про це повідомляє TMZ.

Джерела в правоохоронних органах пояснили виданню, що поліція шукала як наркотики, так і можливо виписані лікарями рецептурні препарати.

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При цьому поки невідомо, чи перебував Беннінгтон перед смертю в стані наркотичного сп'яніння, токсикологічна експертиза ще не завершена. Єдине, що вдалося виявити поліцейським - почату пляшку алкоголю в спальні.

Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.