В аеропорту Стамбула зіткнулися два пасажирських літаки

На злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту Стамбула імені Ататюрка зіткнулися два пасажирських літаки. Про це повідомляє Аzernews.

За даними порталу, літак казахстанській авіакомпанії Scat, що прямував в Актау, вирулював на злітно-посадкову смугу в міжнародному аеропорту Ататюрка. В цей же час літак турецької авіакомпанії буксирували від будівлі аеропорту на ЗПС. Казахстанський літак зачепив хвіст турецького лайнера.

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Виліт літака Turkish Airlines був скасований. 286 пасажирів вилетіли в Тайбей на іншому літаку.

Як повідомляв УНІАН, у США росіянина висадили з літака після конфлікту з окупації Криму. Пасажир біля росіянина відмовився летіти з ним, оскільки, за його словами, він є окупантом Криму, як і всі інші російські громадяни.