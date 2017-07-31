Нові антитерористичні рейди в Туреччині: за тиждень затримано понад тисячу осіб

За минулий тиждень у Туреччині затримали 1098 осіб, яких підозрюють у зв'язках з терористами. Про це заявило міністерство внутрішніх справ країни у понеділок, 31 липня, передає DW.

За даними міністерства, 831 особа була затримана через підозри у зв'язках із рухом проповідника Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покладає відповідальність за підготовку путчу в липні 2016 року.

Ще 213 осіб було затримано через підозру у зв'язках із забороненою Робітничою партією Курдистану (РПК), яка веде війну з урядовими силами Туреччини впродовж останніх тридцяти років. 46 осіб затримали через підозру у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава", а ще вісім осіб затримали через можливі зв'язки із "лівацькими терористичними угрупованнями".

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Як відомо, після провальної спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року, в країні оголосили надзвичайний стан, який триває досі. Під час дії режиму надзвичайного стану було заарештовано близько 50 тисяч осіб, яких підозрюють у зв'язках із рухом Гюлена.

Понад 150 тисяч були звільнені з державної служби або позбавлені військових звань. Критики режиму Реджепа Таїпа Ердогана неодноразово заявляли, що уряд лише прикривається пошуком терористів, а насправді веде розправу із опозицією. Туреччина наголошує, що масштаби чисток виправдані тими загрозами, з якими стикається держава.