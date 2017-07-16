У річницю спроби перевороту в Туреччині жителі замість гудків почули на мобільному привітання Ердогана

У річницю невдалої спроби військового перевороту абонентам стільникового зв'язку в Туреччині довелося в обов'язковому порядку прослухати звернення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана. Запис автоматично включалася після набору номера, пише Meduza.

Loudspeakers give voice to sala prayers from 90K mosques in Turkey, as they did night of coup attempt year ago, followed by national anthem. https://t.co/a798Vq0Ief — Mustafa Yilmaz (@MustafaEdib) 15 липня 2017 р.

У своєму зверненні Ердоган привітав громадян Туреччини з Днем демократії та національної єдності (він відзначається в день невдалого заколоту).

Як повідомлялося, в Туреччині в ніч з 15 на 16 липня 2016 року група військовослужбовців зробила спробу збройного захоплення влади. Загинуло 250 осіб.

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Після придушення путчу в країні прокотилася хвиля арештів, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч осіб. Майже 150 тисяч людей - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств і органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Також був закритий ряд опозиційних ЗМІ.

Турецька влада вважає, що організатором перевороту був ісламський проповідник Фетуллах Гюлен.