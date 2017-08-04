Ще подумає: Путін каже, що не визначився щодо висунення на четвертий термін президентства

Російський президент Володимир Путін заявив, що ще точно не знає чи буде балотуватись на четвертий термін в якості президента. Про це він сказав на публічних зборах поблизу озера Байкал у російській Республіці Бурятія, передає «Радіо Свобода».

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Зокрема, відповідаючи на запитання місцевого мешканця щодо висунення своєї кандидатури на виборах у 2018 році, Путін сказав, що він буде ще «думати».

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі хочуть максимально відстрочити старт виборчої кампанії Володимира Путіна, перенісши його на кінець року. Тому на "Прямій лінії" глава держави не оголосив про висування, а лише позначив теми майбутньої кампанії.