Ще подумає: Путін каже, що не визначився щодо висунення на четвертий термін президентства
11:23, 04 серпня 2017Світ
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Путін заявив, що ще "подумає".
Володимир Путін / REUTERS
Російський президент Володимир Путін заявив, що ще точно не знає чи буде балотуватись на четвертий термін в якості президента. Про це він сказав на публічних зборах поблизу озера Байкал у російській Республіці Бурятія, передає «Радіо Свобода».
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Зокрема, відповідаючи на запитання місцевого мешканця щодо висунення своєї кандидатури на виборах у 2018 році, Путін сказав, що він буде ще «думати».
Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі хочуть максимально відстрочити старт виборчої кампанії Володимира Путіна, перенісши його на кінець року. Тому на "Прямій лінії" глава держави не оголосив про висування, а лише позначив теми майбутньої кампанії.
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