У США ідентифікували ще одну жертву теракту 11 вересня через 16 років після трагедії

Майже через 16 років після теракту 11 вересня у США встановлено особу ще одного загиблого. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, особу було встановлено завдяки проведеному аналізу ДНК. Це чоловік під номером 1671 з 2753 людей, які загинули в результаті теракту. Особа загиблого не повідомляється на прохання його сім'ї.

Читайте такожВлада Венесуели заявила про "терористичний напад" на військову базу, кілька людей затримано

Останній раз жертву теракту ідентифікували у березні 2015 року. Всього близько 1112 людей, які загинули у той день, залишаються неідентифікованими після майже 16 років з дати терористичного нападу, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора на півдні Нігерії в місті Осубулу невідомі зі зброєю увірвалися в католицьку церкву і відкрили вогонь. В результаті загинули не менше 12 осіб.