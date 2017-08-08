У США ідентифікували ще одну жертву теракту 11 вересня через 16 років після трагедії
Всього близько 1112 людей з 2753, які загинули у той день, залишаються неідентифікованими.
Майже через 16 років після теракту 11 вересня у США встановлено особу ще одного загиблого. Про це повідомляє ВВС.
Як повідомляється, особу було встановлено завдяки проведеному аналізу ДНК. Це чоловік під номером 1671 з 2753 людей, які загинули в результаті теракту. Особа загиблого не повідомляється на прохання його сім'ї.
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Останній раз жертву теракту ідентифікували у березні 2015 року. Всього близько 1112 людей, які загинули у той день, залишаються неідентифікованими після майже 16 років з дати терористичного нападу, наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вчора на півдні Нігерії в місті Осубулу невідомі зі зброєю увірвалися в католицьку церкву і відкрили вогонь. В результаті загинули не менше 12 осіб.