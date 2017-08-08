Парламент Венесуели назвав конституційну асамблею нелегітимною
Контрольований опозицією парламент Венесуели одностайно ухвалив рішення про визнання нещодавно обраної конституційної асамблеї нелегітимною.
Демократично обраний парламент Венесуели, що контролюється опозицією, визнав нелегітимною нещодавно обрану конституційну асамблею.
За це рішення одноголосно проголосували всі члени парламенту країни, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.
Згідно з рішенням парламентарів, нелегітимними вважаються як сам створений за ініціативою президента Ніколаса Мадуро орган, так і рішення, які він ухвалюватиме. Це стосується також і позбавлення 5 серпня конституційною асамблеєю повноважень генеральної прокурорки країни Луїзи Ортеги, яка належить до найзапекліших критиків президента-соціаліста Мадуро.
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Тим часом опозиційні парламентарі заявили, що під час засідання з метою позбавлення легітимності конституційної асамблеї, до парламенту намагалися вдертися прихильники Мадуро.
Тим часом, США ведуть підготовку до посилення санкцій щодо урядовців Венесуели з огляду на нещодавні рішення конституційної асамблеї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні неназвані поінформовані джерела в американському уряді. Згідно з даними анонімних джерел, заплановані обмежувальні заходи стосуватимуться низки осіб із найближчого оточення Мадуро.
Санкції будуть містити замороження рахунків цих осіб, заборону на в'їзд до США та заборону американським компаніям вести з цими особами будь-який бізнес. Згідно з даними Reuters, поки що в Вашингтоні не думають про запровадження обмежувальних заходів проти нафтової галузі Венесуели.
Нагадаємо, що 30 липня в Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни.
Опозиція бойкотувала голосування, яке вона назвала захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.