Мінфін США ввів санкції проти 13 чиновників Венесуели

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 діючих і колишніх чиновників уряду Венесуели, які, як вважають у Вашингтоні, підривають демократію в цій країні. Повідомлення опубліковано на сайті відомства, передає РБК.

Санкції введені напередодні скликання Установчих зборів Венесуели, запланованого на 30 липня 2017 року, які, як наголошується в повідомленні Мінфіну, "будуть мати право переписувати Конституцію Венесуели і розпускати державні установи".

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести у Венесуелі конституційну реформу - на початку травня він оголосив про скликання Установчих зборів (Конституційної асамблеї), яким фактично належить замінити парламент. Саме новий владний орган, в який увійдуть 500 осіб, обраних прямим голосуванням 30 липня, буде розробляти нову Конституцію країни.

"Недоліки процедури виборів Установчих зборів практично гарантують, що більшість його членів будуть представляти інтереси президента Ніколаса Мадуро", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин, коментуючи введення санкцій, зазначив, що президент США Дональд Трамп раніше "ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не мають наміру ігнорувати спроби режиму Мадуро підірвати демократію, свободу та верховенство закону".

"Всі активи зазначених осіб, які потрапляють під юрисдикцію США, заморожені, а американським громадянам заборонено з ними контактувати", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

У списку санкцій США виявилися уповноважений з прав людини Венесуели Тарек Вільям Сааб, голова Національної виборчої ради (НВК) Тібісай Лусена, міністр освіти Еліас Хауа, а також Марія Варела, яка зараз входить у комісію по створенню Національного установчих зборів, а раніше була головою пенітенціарної служби Венесуели.

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Їх внесли до санкційного списку за те, що вони "активно проводять вибори в Установчі збори або іншим чином підривають демократію та права людини у Венесуелі".

Крім того, до списку були внесені п'ять осіб, "відповідальних за насильство і репресії". Це міністр внутрішніх справ і юстиції Венесуели Нестор Ревероль, головнокомандувач армії Венесуели і колишній глава служби безпеки президента Ісус Суарес, голова Нацгвардії Венесуели Серхіо Рівера, голова національної поліції Венесуели Карлос Перес і колишній голова нацполіції Франклін Гарсіа.

Ще чотири людини були включені в санкційний список через їх тісний зв'язок із "корумпованими державними структурами" - державною нафтовою компанією Венесуели Petroleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), і урядовим агентством CENCOEX, яке регулює режим валютного курсу Венесуели.

Це Алехандро Флемінг, віце-міністр Венесуели у справах Європи і колишній глава CENCOEX, чинний глава CENCOEX Рокко Серано, віце-президент із фінансів PDVSA і президент Банку економічного і соціального розвитку Венесуели Саймон Зерпа, а також колишній національний скарбник і віце-президент PDVSA Карлос Мальпіка.