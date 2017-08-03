Євросоюз не визнаватиме суперечливу конституційну асамблею Венесуели

Європейський Союз не буде визнавати обрану кілька днів тому конституційну асамблею Венесуели. Про це в середу, 2 серпня, заявила верховна представниця із зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу Федеріка Могеріні, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

З огляду на сумнівну легітимність та репрезентативність цього новообраного органу Могеріні закликає президента Венесуели Ніколаса Мадуро призупинити створення конституційної асамблеї. Остання, за задумом керівництва Венесуели, має написати нову конституцію.

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Водночас головний дипломат ЄС наголосила на необхідності звільнення всіх політичних в'язнів у латиноамериканській країні. Могеріні також дала зрозуміти, що в разі подальшого порушення засад демократії та принципів конституції Венесуели ЄС може вдатися до обмежувальних заходів. "ЄС та країни-члени готові поетапно посилити свою реакцію", - наголосила головна дипломатка Євросоюзу.

Між тим соціалістичному уряду Венесуели закидають фальсифікацію результатів голосування під час обрання конституційної асамблеї. За словами керівництва розташованої у Великобританії фірми Smartmatic, яка кількість тих, хто взяв участь у голосуванні значно нижча за офіційні дані. Розбіжність становить "щонайменше мільйон", наголосили представники компанії.

Згідно з оприлюдненими раніше даними венесуельської влади, у виборах нового законодавчого органу взяло участь близько 8,1 мільйона громадян. Вони обирали 545 членів конституційної асамблеї.

Нагадаємо, що 30 липня в Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.