Сили коаліції США у Сирії оточили бойовиків у місті Ракка

Сили альянсу сирійської опозиції "Сирійські демократичні сили" (SDF), підтримувані США, взяли в кільце бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в центральній частині міста Ракка. Про це заявив Хаваль Габар, 25-річний командир міліції сирійських курдів, передає "112", посилаючись на Reuters.

"Ми очистили близько половини старої частини Ракки і просуваємося по всіх напрямках", - сказав він.

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В даний час сили SDF, частиною яких є і курдська міліція, зайняли південні райони Ракки, взявши тим самим в кільце формування терористів, що знаходяться в центрі міста, включаючи Старе місто.

У той же час Габар вважає, що для повного знищення терористів може знадобитися до чотирьох місяців. Наступ ведеться з усіма заходами обережності, так як ІДІЛ використовує численних снайперів, автомобільні бомби і міни-пастки, а також забороняє мирним жителям залишати свої будинки, використовуючи їх в якості "живого щита".