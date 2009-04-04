У Стразбурзі вже з'явилися поранені поліцією

Серед антинатовських маніфестантів у Страсбурзі є поранені.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, кореспондент AFP бачив особисто щонайменше двох поранених внаслідок використання поліцією сльозогінного газу та гумових куль. Представник медичної групи супроводу саміту НАТО також підтвердив інформацію про наявність поранених внаслідок сутичок антинатовців з поліцією, однак не уточнив їх кількість.

Загалом протягом сьогоднішнього дня французька поліція вже арештувала близько 40 супротивників НАТО, кілька разів застосовувала сльозогінний газ та гумові кулі, щоб не допустити прориву маніфестантів до центру міста.

ЗМІ також повідомляють, що після того, як поліція зняла охорону Парку двох річок, що перебуває поблизу пішохідного міста через Рейн, по якому сьогодні символічно пройшли лідери 28 країн-членів НАТО з Німеччини до Франції, до Парку увійшли близько двадцяти осіб в масках, які пограбували магазин на АЗС та підпалили порожній пост поліції поблизу Мосту Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі очікується демонстрація протесту проти НАТО, яка має зібрати від 30 до 60 тис. осіб, і пройде далеко від центру міста за маршрутом, узгодженим з владою.

Зараз лідери 28 країн-членів Північноатлантичного альянсу розпочали засідання Ради НАТО в Страсбурзі, де вони планують намітити нову стратегію блоку і затвердити нові орієнтири антитерористичної операції в Афганістані.