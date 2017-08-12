ООН: 600 тисяч сирійців повернулися на батьківщину 2017 року

Понад 600 тисяч сирійських біженців у період між січнем і липнем 2017 року повернулися до своїх домівок. Понад 80 відсотків із них були внутрішньо переміщеними особами, решта - біженцями у Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку. Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ) у Женеві, як повідомляє DW.

Причинами повернення, як повідомляє МОМ, виступили сподівання захистити своє майно і віра в те, що економічна і безпекова ситуація в Сирії покращилися.

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За даними ООН, загалом понад 11 мільйонів сирійців, близько двох третин населення країни, перебувають поза межами Сирії. Їхнє організоване повернення не видається можливим, доки конфлікт, який розпочався у 2011 році триває. Загалом у світі налічується близько 65,6 мільйона осіб, які вимушено покинули свої домівки. За 2016 рік вимушено залишили свої домівки близько 10,3 мільйона осіб. Дві третини з них - внутрішньо переміщені особи. Сирія, де з 2011 року панує громадянська війна, залишається головною країною-джерелом внутрішніх переселенців та біженців у всьому світі.