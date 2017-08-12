Трамп захотів ввести додаткові санкції відносно КНДР

Президент США Дональд Трамп розглядає введення нових санкцій відносно КНДР. Про це він заявив в п'ятницю, 11 серпня, повідомляє Reuters.

«Ми розглядаємо введення додаткових санкцій проти КНДР, які будуть дуже серйозними», — заявив Трамп у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі.

Також він повідомив, що найближчим часом проведе телефонну розмову на тему Північної Кореї з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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При цьому Трамп зазначив, що ситуація з КНДР залишається «дуже небезпечною», але понадіявся, що її вийде вирішити мирними шляхами.

Раніше в п'ятницю Трамп застеріг лідера КНДР Кім Чен Ина від нанесення удару по американській військовій базі на Гуамі або будь-якому іншому місцю на території країни.

«Якщо Кім Чен Ин ще раз пригрозить нам чи зробить що-небудь відносно Гуаму або будь-якого іншого місця на території США або наших союзників, він дійсно пошкодує про це, і він пошкодує про це дуже скоро», — сказав Трамп журналістам.