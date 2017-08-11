Трамп виступив з новою погрозою КНДР: американська зброя "готова до бою"

Президент США Дональд Трамп зробив ще одне попередження Північноій Кореї в п'ятницю, заявивши, що американська зброя "готова до бою".

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"Військові приготування завершені, все готово до бою, якщо Північна Корея вчинить безрозсудно. Сподіваюся, Кім Чен Ин знайде інший шлях!", – написав Трамп в "Твіттері" через день після того, як міністр оборони США сказав, що Сполучені Штати готові протистояти будь-якій загрозі з боку Пхеньяна.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

Нагадаємо, що останніми днями відносини між КНДР і США серйозно загострилися. Так, КНДР заявила про можливість нанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам. При цьому влада КНДР назвали неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом, назвавши його "безрозсудним".

Трамп у свою чергу заявив, що, можливо, його заява про "вогонь і лють" для КНДР не була досить жорсткою. Американські ЗМІ також повідомили, що Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктам Північної Кореї.