Масштабні лісові пожежі у Європі: найбільше страждають Греція, Франція та Португалія (фото)

На півдні Європи знову спалахнули лісові пожежі через спеку. Найбільше страждають від вогню Греція, Португалія та Франція, пише The Associated Press.

Зокрема, у Греції пожежі спалахнули поблизу міста Каламос. Вогонь пошкодив 20 будинків, евакуйовані два дитячих табори, частково закритий рух на місцевих дорогах.

Влада країни підозрює, що деякі пожежі, які спалахнули на материковій частині Греції та на острові Закінтос, були спровоковані навмисним підпалом.

У Португалії із пожежами боролись понад 4 тисячі пожежників та 250 рятувальників, країна звернулася по допомогу до інших країн ЄС.

Згідно із повідомленням прес-секретаря Агентства з цивільного захисту Португалії Патрісії Гаспар, в суботу в країні зафіксували добовий рекорд з кількості нових пожеж - 268.

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"Ми знаємо, що понад 90% пожеж мають людську природу, незалежно від того, чи були вони наслідком недбалості або навмисним підпалом. І те, і те є злочинами", - сказала вона.

В той час на півдні Франції пожежі знищили близько 2100 гектарів лісу, найбільше – на острові Корсика.

Очільник МВС країни Жерар Колом заявив, що в результаті пожеж ніхто не постраждав, наголосивши, що це стало можливим завдяки зусиллям 1200 пожежників та повітряних груп, які протягом доби 300 разів скинули воду на осередки вогню.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні 14 серпня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

Крім того, 14-15 серпня у Києві та Київській області переважатиме пожежна небезпека 4 класу, на півдні області місцями 5 класу.