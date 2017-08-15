На португальському острові Мадейра при падінні 200-річного дуба загинули 12 людей (відео)

На португальському острові Мадейра 12 людей загинули і більше 50 постраждали в результаті падіння дерева 15 серпня. Про це повідомляє Медуза з посиланням на RTP.

Десять людей загинули на місці, двоє померли в лікарні й по дорозі туди. Серед загиблих - двоє дітей. Серед постраждалих є іноземці, імовірно - громадяни Франції, Німеччини та Угорщини.

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Дерево впало на площі на околиці міста Фуншал, де зібрались люди на свято вознесіння Діви Марії (у католицизмі відзначається 15 серпня). За попередніми даними, це був 200-річний дуб.

Falling tree crushes Madeira festival-goers: 11 feared killed before street procession pic.twitter.com/oPVT6BxVWW — The Telegraph (@Telegraph) August 15, 2017

Телеканал RTP повідомляє, що місцевій владі неодноразово надходили скарги на стан дерева. На Мадейрі оголошено триденний траур.