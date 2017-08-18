Після терактів поліції Іспанії можуть дозволити раптові перевірки документів і особистих речей

У Іспанії можуть ввести найвищий (п'ятий) рівень терористичної загрози після терактів в Барселоні та Камбрільсі, що дозволить правоохоронним органам проводити незаплановані перевірки документів та особистих речей.

Про це йдеться у попередженні департаменту консульської служби МЗС України українцям у зв'язку з терористичними актами у іспанських містах Барселона та Камбрільс.

Читайте такожЗ'явилося відео перестрілки після наїзду на пішоходів у Камбрільсі"У зв’язку з загостренням безпекової ситуації в Каталонії (Королівство Іспанія) через терористичні акти, що були вчинені в містах Барселона (17 серпня 2017 року) та Камбрільс (18 серпня 2017 року), рекомендуємо громадянам України, які планують свою подорож до Іспанії, передусім до Барселони та Таррагони, та тим, які вже перебувають у цій країні, дотримуватися заходів безпеки, уникати місць масових скупчень людей, відвідування туристичних місць. Рекомендуємо неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії та мати при собі оригінали паспортних документів", - йдеться у повідомленні.

"На території Іспанії найближчим часом може бути введено 5 (найвищий) рівень терористичної загрози, що передбачатиме незаплановані перевірки документів, огляд особистих речей і транспортних засобів як громадян Іспанії, так і іноземців", - наголосили дипломати.

Також сказано, що у випадку надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров’ю, українцям слід невідкладно повідомляти про це на «гарячу лінію» Генерального консульства України в Барселоні за номером телефону: +34-629-38-2936, адреса електронної пошти: gc_esb@mfa.gov.ua, посольства України в Іспанії за номером телефону: +34-620-641-324, адреса електронної пошти: emb_es@mfa.gov.ua. Крім того, за номерами телефонів «гарячої лінії» поліції Барселони +34932142124, +34900400012, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.