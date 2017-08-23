Франція підтримала рішення Трампа залишити військових США в Афганістані

МЗС Франції підтримало рішення президента США Дональда Трампа зберегти американський військовий контингент в Афганістані, передає Reuters.

«Франція визнає важливість цього зобов'язання і залишається рішуче втягнутою в боротьбу із тероризмом», — йдеться в заяві відомства.

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Раніше нову стратегію Вашингтона щодо Афганістану вітав і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Ввечері 21 серпня президент США Дональд Трамп виступив із заявою про нову стратегію США в Афганістані.

Він зазначив, що необхідно розширити повноваження американських солдатів для ефективної боротьби з тероризмом.