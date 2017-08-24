Адміністрація Трампа розглядає можливість обмежити видачу віз громадянам 4 країн - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає можливість обмеження видачі віз громадянам чотирьох країн, які не хочуть йти на взаємодію з департаментом внутрішньої безпеки США у сфері депортації, передає Fox News.

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На даний момент невідомо, про які країни йдеться і яких категорій громадян можуть торкнутися обмеження, проте наголошується, що мова йде про країни, які відмовляються приймати видворених з громадян США.

Відповідну пропозицію було направлено в Держдепартамент США.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня, США припиняють видачу американських віз по всій Росії на невизначений термін.

«У зв'язку з заходами, прийнятими Російською Федерацією щодо обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинено.

1 вересня 2017 року ця процедура відновиться в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинено на невизначений термін», - підкреслюється в повідомленні посольства.