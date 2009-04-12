КС Молдови постановив перерахувати голоси на виборах

Конституційний суд Молдови постановив перерахувати голоси на виборах до парламенту, що відбулися 5 квітня. Таке рішення КС ухвалив на екстреному засіданні в неділю, передає РІА «Новости».

«Конституційний суд доручив ЦВК в термін до 9 днів перерахувати голоси виборців у відповідності з виборчим законом. Рішення Конституційного суду набуло чинності сьогодні» - повідомив журналістам голова Конституційного суду Дмитро ПУЛБЕРЕ.

З проханням про повний і транспарентний перерахунок голосів до Конституційного суду звернувся лідер Компартії, яка перемогла на виборах, президент Молдови Володимир ВОРОНІН.

За даними ЦВК, до парламенту пройшли 4 партії. За партію комуністів проголосували 49,48% виборців, за Ліберальну, Ліберально-демократичну партії і альянс «Наша Молдова» - відповідно 13,14%, 12,43% і 9,77%. Інші 8 партій і незалежні кандидати не подолали 6-відсотковий виборчий бар`єр.

ЦВК Молдови планувала у п`ятницю передати підсумки голосування на виборах до Конституційного суду для їх затвердження, але потім повідомив, що зробить це не раніше неділі.

Опозиція, незадоволена перемогою на виборах компартії, організувала біля резиденції президента і будівлі парламенту акції протесту, які переросли 7 квітня у вуличні безлади. Під час безладів в Кишиневі були розгромлені будівля парламенту і резиденція президента. Звучали гасла приєднання до Румунії.