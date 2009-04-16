Медведєв скасував режим КТО у Чечні

Режим контртерористичної операції (КТО) в Чечні, що діє з 1999 року, знятий з 16 квітня, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Національний антитерористичний комітет (НАК).

"За дорученням президента РФ Національним антитерористичним комітетом внесені зміни в організацію антитерористичної діяльності на території Чеченської Республіки. Головою Комітету, директором СБ Росії Олександром Бортниковим з 00.00 годин 16 квітня скасований наказ, що оголошує територію республіки зоною проведення контртерористичних операцій", - йдеться в повідомленні.

З вказаного часу заходи щодо боротьби з тероризмом у Чечні здійснюватимуться відповідно до загального порядку, що діє в інших регіонах країни, відзначає комітет.