Трамп продовжив торгове ембарго щодо Куби

Президент США Дональд Трамп ще на один рік продовжив торгове ембарго щодо Куби. Це випливає з меморандуму, опублікованого на офіційному сайті Білого дому, передає РБК.

Як випливає з поширеної заяви, дію спеціального закону, який обмежує торговельні відносини США з Гаваною, закінчується 14 вересня цього року.

«Я тим самим визначаю, що продовження цих заходів стосовно Куби на 1 рік відповідає національним інтересам США», - резюмував Трамп. Таким чином, санкції проти Куби США продовжують до 14 вересня 2018 року, говориться в меморандумі.

В кінці 2014 року США і Куба оголосили про початок роботи з відновлення стосунків. У 2015 році між країнами був відновлений перерваний у 1961 році дипломатичний діалог: США відкрили на Кубі посольство, а президент Барак Обама приїхав до Гавани з офіційним візитом.

Після обрання президентом США Дональда Трампа риторика Білого дому змінилася: новий президент заявив, що готовий переглянути американо-кубинські відносини і зробити їх більш вигідними для Вашингтона і для Гавани.

У середині червня 2017 року Дональд Трамп прийняв рішення скасувати угоди з Кубою, яких досягнув його попередник Барак Обама, і посилити економічну політику США щодо республіки. Американський президент ввів обмеження на туристичні поїздки громадян США на Кубу, скасував політику "wet feet, dry feet", яка дозволяла втекли в США кубинцям протягом року звернутися до влади з проханням про надання їм дозволу на проживання.