Трамп продовжив торгове ембарго щодо Куби
Продовження заходів щодо Куби відповідає національним інтересам США, стверджує Трамп.
Президент США Дональд Трамп ще на один рік продовжив торгове ембарго щодо Куби. Це випливає з меморандуму, опублікованого на офіційному сайті Білого дому, передає РБК.
Як випливає з поширеної заяви, дію спеціального закону, який обмежує торговельні відносини США з Гаваною, закінчується 14 вересня цього року.
«Я тим самим визначаю, що продовження цих заходів стосовно Куби на 1 рік відповідає національним інтересам США», - резюмував Трамп. Таким чином, санкції проти Куби США продовжують до 14 вересня 2018 року, говориться в меморандумі.
В кінці 2014 року США і Куба оголосили про початок роботи з відновлення стосунків. У 2015 році між країнами був відновлений перерваний у 1961 році дипломатичний діалог: США відкрили на Кубі посольство, а президент Барак Обама приїхав до Гавани з офіційним візитом.
Після обрання президентом США Дональда Трампа риторика Білого дому змінилася: новий президент заявив, що готовий переглянути американо-кубинські відносини і зробити їх більш вигідними для Вашингтона і для Гавани.
У середині червня 2017 року Дональд Трамп прийняв рішення скасувати угоди з Кубою, яких досягнув його попередник Барак Обама, і посилити економічну політику США щодо республіки. Американський президент ввів обмеження на туристичні поїздки громадян США на Кубу, скасував політику "wet feet, dry feet", яка дозволяла втекли в США кубинцям протягом року звернутися до влади з проханням про надання їм дозволу на проживання.