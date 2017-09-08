Трамп обговорив з еміром Катару боротьбу проти тероризму
16:55, 08 вересня 2017Світ
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Трамп закликав зберігати єдність у боротьбі з тероризмом і екстремістською ідеологією.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамад аль-Тані. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
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В ході розмови американський президент підкреслив важливість дотримання домовленостей, досягнутих арабськими країнами на саміті в Ер-Ріяді в кінці травня цього року. Зокрема, Трамп закликав зберігати єдність у боротьбі з тероризмом і екстремістською ідеологією.
«Президент Трамп і емір аль-Тані також обговорили загрозу для регіональної стабільності з боку Ірану», — йдеться в повідомленні.
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