Меркель: ЄС скасує санкції проти РФ, коли на сході України буде мир

Санкції Євросоюзу щодо Росії були скасовані, але тільки за умови досягнення миру на Донбасі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що серйозні порушення Росією міжнародного права зробили економічні обмеження проти неї з боку Європи необхідними.

За її словами, вона зараз витрачає велику кількість часу на досягнення зважених і хороших відносин з Кремлем, а також разом з Францією намагається домогтися "мирних умов" для ситуації в зоні АТО.

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"Як тільки ми отримаємо, ми скасуємо санкції", - підкреслила Меркель.

Вона додала, що анексія Росією Криму та підтримка сепаратистів на Донбасі "йшли проти принципів, які ми встановили після Другої світової війни".