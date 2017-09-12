ЗМІ дізналися, коли Путін оголосить про бажання знову стати президентом РФ

В адміністрації російського президента підтвердили, що висунення в президенти Володимира Путіна планується провести в два етапи. Причому перший етап, на якому глава держави публічно оголосить про свою згоду піти на новий термін, намічений на листопад, до цього планується провести одразу кілька заходів за участю Путіна, передає КоммерсантЪ.

Згідно з планами Кремля, перший етап заплановано на листопад: глава РФ дасть принципову згоду на те, щоб висунути свою кандидатуру на новий термін.

За словами джерела видання, формат події повинен чимось нагадувати "пряму лінію президента": спілкування з громадянами, які сформулюють прохання про висунення, якісна телевізійна картинка.

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При цьому день президентських виборів може бути перенесений на дату підписання договору про анексію Криму — 18 березня.

Другий етап передбачає юридичне висування Володимира Путіна як самовисуванця зі збором підписів на підтримку кандидата у найпізніші терміни, щоб офіційна виборча кампанія виявилася максимально стислою.

За однією з версій, допомагати збору підписів буде актив партії "Єдина Росія", але при цьому кожен активіст буде працювати особисто як член штабу.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі хочуть максимально відстрочити старт виборчої кампанії Володимира Путіна, перенісши його на кінець року. Тому на "Прямій лінії" глава російської держави не оголосив про висунення, а лише позначив теми майбутньої кампанії.