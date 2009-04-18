Іракові терміново потрібна зброя

Ірак відчуває "нагальну потребу" в придбанні зброї, щоб не допустити погіршення ситуації у сфері безпеки після того, як підуть американських війська, заявив у п`ятницю міністр закордонних справ Іраку Хошияр Зібарі.

"Терористичні організації типу "Аль-Каїди" спробують скористатися наближенням червня - дати виходу американських військ з міст, а потім і повного їх виведення (з Іраку)", - сказав він в інтерв`ю іракському телеканалу "Аль-Фейха".

Щоб цього не сталося, сказав глава МЗС Іраку, необхідно вжити превентивних заходів і зміцнити боєздатність армії.

Американські війська мають бути виведені з міст Іраку до кінця червня 2009 року. Передбачається, що остаточно бойові бригади армії США підуть з цієї країни до 31 серпня 2010 року. Після цього, хоча в Іраку і залишаться 35-50 тисяч американських солдатів, відповідальність за підтримку безпеки практично цілком ляже на плечі іракської армії та поліції

"Армія та її озброєння повинні відповідати вимогам ситуації, що складається”, - заявив Зібарі.

При цьому, зазначив міністр, не виключено, що, враховуючи падіння цін на нафту, доходи від якої становлять основну частину надходжень до державної скарбниці, Іраку доведеться відмовитися від придбання американської зброї і шукати "дешевші джерела", де його можна купити в коротші терміни.

Раніше повідомлялося, що, прагнучи підвищити боєготовність своїх збройних сил і поліції у зв`язку з майбутнім виведенням американських військ, Ірак уклав угоди про закупівлю озброєнь з рядом країн, включаючи Росію, Францію, Сербію, Південну Корею, Італію і Бразилію.

Тема постачань російської зброї до Іраку обговорювалася минулого тижня під час візиту прем`єр-міністра Нурі аль-Малікі до Москви, нагадує РІА "Новости".