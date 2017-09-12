В Європарламенті хочуть скоротити кількість депутатів після Brexit

В Європейському парламенті пропонують зменшити кількість депутатів після виходу Великобританії з Європейського Союзу. Відповідні пропозиції були предметом обговорення в рамках Комітету ЄП з конституційних питань, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, пропозиція передбачає скоротити кількість депутатів в ЄП з 751 до 700. При цьому з тих місць, що належать Великій Британії, 22 будуть розподілені між 27 країнами-членами ЄС, а 51 буде зарезервоване для можливого поповнення ЄС новими членами. Також пропозиції гарантують, що жодна з країн не втратить своїх місць.

Депутати також зазначили, що доки Великобританія не залишить ЄС, найбільш оптимальним рішенням, яке надасть гарантії державам-членам, що вони не втратять свої місця, буде дотримання такої ж самої кількості місць, яка передбачається терміном дії парламенту скликання 2014-2019 рр..