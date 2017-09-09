У Лондоні тисячі демонстрантів вийшли на акцію проти Brexit

У суботу, 9 вересня, в Лондоні проходить багатотисячна акція проти виходу Британії з Європейського Союзу, повідомляє Новое время з посиланням на Independent.

За оцінкою організаторів, близько 100 тисяч демонстрантів зберуться на центральній площі Лондона Парламент сквер.

Зазначається, що даний марш є частиною хвилі протестів, що виникли через Brexit.

У жовтні Європарламент на пленарній сесії має ухвалити резолюцію, в якій основна увага приділятиметься правам громадян ЄС в Британії і британських громадян в ЄС після Brexit.

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Раніше видання The Times повідомило, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може погодитися на збільшення плати за вихід країни зі складу Євросоюзу до 50 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер раніше заявив, що офіційний Лондон буде ще деякий час нести фінансовий тягар через довгострокові програми ЄС, у яких Велика Британія зобов'язалася брати участь раніше. Зокрема, держава буде перераховувати компенсаційні виплати Брюсселю як мінімум до 2020 року.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії у складі Європейського союзу. За вихід країни з ЄС проголосували 52% виборців, проти - 48%. Шотландія та Північна Ірландія переважно підтримали збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія висловилися за Brexit.

Офіційний вихід Британії з ЄС заплановано на березень 2019 року.