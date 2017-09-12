В ЄС запустили сайт для протидії російській пропаганді

У Євросоюзі запустили сайт euvsdisinfo.eu, який призначений для боротьби із дезінформацією з боку Росії.

Сайт є частиною кампанії ЄС для кращого прогнозування та реакції на дезінформацію з Кремля. Ресурс буде надавати інтерактивну статистику та контент англійською, російською та німецькою мовами.

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"Сьогодні ми запускаємо новий веб-сайт www.euvsdisinfo.eu, надаючи вам єдиний ресурс для вирішення проблеми кремлівської дезінформації", - повідомляється на сайті.

На сайті можна знайти більше 3000 випадків дезінформації про Кремля, єдину базу пошуку підроблених новин та історії інформаторів про дезінформацію від Кремля.

Як повідомляв УНІАН раніше, країнам Заходу не вдається впоратися із російськими хакерськими атаками та фейковими новинами. Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Ринкевич зазначив, що зростає кількість доказів того, що Росія автоматизувала дезінформацію в соціальних мережах. Це підтверджує доповідь Центру стратегічних комунікацій НАТО, в якій зазначено, що більшість російськомовних твітів про НАТО у Латвії надіслані "ботами".