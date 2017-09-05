Захід не в змозі впоратися із кібератаками та дезінформацією РФ - МЗС Латвії

Країнам Заходу не вдається впоратися із російськими хакерськими атаками та фейковими новинами. Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич під час візиту до Лондона, повідомляє The Guardian.

Ринкевич зазначив, що зростає кількість доказів того, що Росія автоматизувала дезінформацію в соціальних мережах. Це підтверджує доповідь Центру стратегічних комунікацій НАТО, в якій зазначено, що більшість російськомовних твітів про НАТО у Латвії надіслані "ботами".

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"Якщо у вас є хакерство, фальшиві новини з чіткою метою, то дуже важко реагувати. Ми можемо дізнатись, що сталося, але це дуже важко довести. Весь закон у цій сфері потребує вирішення ", - сказав Ринкевич.

Як повідомляв УНІАН раніше, активність спецслужб США щодо затримання російських хакерів у 2017 році досягла рекордних результатів - піймали 7 російських кіберзлочинців.

При цьому, порівнючи із періодом від 2010 року, лише два російських кіберзлочинці видавалися США щороку до 2017-го. Це рекордний показник затримань російських хакерів попри те, що президент Дональд Трамп намагається покращити стосунки із Москвою. Судові переслідування збігаються з посиленням контролю над російськими хакерами, тому що представники розвідки США визначили, що Росія втрутилася в президентські вибори в США в 2016 році, використовуючи методи кібервійни, щоб допомогти Трампу. Хоча Білий дім і уникнув публічного звинуватити в цьому РФ. Та й сам Кремль спростував звинувачення.