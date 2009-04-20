Музикант групи "Любе" загинув у ДТП (фото)

Музикант відомої російської групи "Любе" Анатолій Кулешов загинув у неділю в ДТП на сході Москви, повідомило у понеділок РІА Новостиджерело в правоохоронних органах столиці.

"Автомобіль музиканта, за кермом якого знаходився його водій, в неділю увечері в районі метро "Авіамоторна" врізався у вантажівку. Пасажир помер на місці, водій з травмами госпіталізований", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, водій музиканта не справився з керуванням на крутому повороті, внаслідок чого машину винесло на припарковану вантажівку, вважають оперативники. "За нашими даними, водій значно перевищив встановлену для даної ділянки дороги швидкість", - сказав співрозмовник агентства.

У даний час обставини аварії з`ясовуються.