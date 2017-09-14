У Туреччині у сквері біля готелю знайшли повішеним 27-річного туриста з Росії

Російського туриста Андрія Огороднікова знайшли повішеним у селищі Ореншехір на сході Туреччини. Про це повідомив РБК з посиланням на генконсульство Росії в Анталії.

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За даними консульства, тіло росіянина було знайдено 11 вересня повішеним у сквері поруч з готелем. Вирішується питання про доставку тіла в Росію. Першим про інцидент російському посольству повідомив туроператор, потім правоохоронні органи.

За даними CNN Turk, тіло Огородникова було знайдено рано вранці. Як зазначає видання, росіянин проживав у готелі, і був у Туреччині у відпустці.

Як повідомляє турецьке видання Мilliyet, загиблому було 27 років. По Туреччині він подорожував один. У його штанах були знайдені ключі від готелю.

Як повідомляв УНІАН, навесні в Туреччині впала повітряна куля з туристами, одна людина загинула.