У Туреччині впала повітряна куля із туристами, є загиблий (фото)

У Туреччині впала повітряна куля із туристами. Внаслідок інциденту загинув французький турист. Про це повідомляє Hurriyet.

Турецькі ЗМІ також повідомляють, що наразі відомо про близько 20 постраждалих, серед яких громадяни Франції, Колумбії та Туреччини. Їх доправлено до лікарні.

Подробиці інциденту уточнюють. Місцеві ЗМІ повідомляють, що куля могла зачепити електричний дріт через сильний бічний вітер і здійснила жорстку посадку.