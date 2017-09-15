У японському готелі гостей Олімпіади-2020 будуть обслуговувати роботи (відео)

Читайте такожРобот-кухар, рок-музикант та домогосподарка: як машини підкорюють людські професії (відео)У японському готелі роботам доручають обслуговувати номери та доставляти замовлення. До Олімпійських ігор 2020 року в одному з готелів Токіо вже випробовують роботів-помічників.

У такий спосіб хочуть зекономити сили і час персоналу. Працювати на повну роботи почнуть уже за два роки. Доти їх навчатимуть інших мов, зокрема, й англійської.