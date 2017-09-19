На складі на півночі Лондона сталася пожежа (відео)
01:04, 19 вересня 2017Світ
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Мешканцям розташованих поруч будинків рекомендували не відкривати вікна і двері.
Пожежа в Тоттенхемі / REUTERS
У складських приміщеннях в районі Тоттенхем на півночі Лондона сталася пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежників, передає РБК.
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На місці в даний момент працює 120 рятувальників, а також двадцять пожежних машин. Мешканцям розташованих поруч будинків рекомендували не відкривати вікна і двері.
Причини пожежі наразі встановлюються / REUTERS
У пожежній службі зазначили, що причини пожежі наразі встановлюються. Інформації про жертви поки не надходило.
У Twitter з'явилися відеозаписи події.
Large fire in a warehouse on White Hart Lane #N17pic.twitter.com/e15JJSGgd0— Shulem Stern (@ShulemStern) September 18, 2017
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