На складі на півночі Лондона сталася пожежа (відео)

У складських приміщеннях в районі Тоттенхем на півночі Лондона сталася пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежників, передає РБК.

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На місці в даний момент працює 120 рятувальників, а також двадцять пожежних машин. Мешканцям розташованих поруч будинків рекомендували не відкривати вікна і двері.

У пожежній службі зазначили, що причини пожежі наразі встановлюються. Інформації про жертви поки не надходило.

У Twitter з'явилися відеозаписи події.