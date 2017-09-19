На складі на півночі Лондона сталася пожежа (відео)

01:04, 19 вересня 2017
Світ
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Мешканцям розташованих поруч будинків рекомендували не відкривати вікна і двері.

Пожежа в Тоттенхемі / REUTERS

У складських приміщеннях в районі Тоттенхем на півночі Лондона сталася пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежників, передає РБК.

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На місці в даний момент працює 120 рятувальників, а також двадцять пожежних машин. Мешканцям розташованих поруч будинків рекомендували не відкривати вікна і двері.

Причини пожежі наразі встановлюються / REUTERS

У пожежній службі зазначили, що причини пожежі наразі встановлюються. Інформації про жертви поки не надходило. 

У Twitter з'явилися відеозаписи події.

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Теги: #пожежа в Тоттенхемі