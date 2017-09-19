Експерти провели аналіз відеозаписів випадкового удару ракетами на полігоні у РФ (фото, відео)

Експерти з команди Conflict Intelligence Team, що займається розслідуваннями воєнних конфліктів, провели аналіз відеозаписів удару ракетами вертольота Ка-52.

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На відео наслідків пуску ракет видно КАМАЗ з КУНГом (імовірно, командно-штабну машину) з військовим кодом "43" на номерах.

"Цей код вказує на приналежність до колишнього Ленінградського військового округк, який був розформований у 2010-му та увійшов до складу Західного військового округу", - зазначають у CIT.

Унаслідок авіаудару також постраждав автомобіль "Нива". Його номерні знаки вказують на належність до служби спеціального зв'язку та захисту інформації Федеральної служби охорони РФ.

"Порівняно з відео моменту удару на відео його наслідків відсутній джип, що стояв поруч, і присутні два мікроавтобуси. Це свідчить про те, що між двома відео минув деякий час, й потерпілих (яких, за даними довідки, було троє) могли встигнути евакуювати", - йдеться у повідомленні експертів.

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань "Захід-2017" вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що перебували поряд з полігоном "Лузький" під Санкт-Петербургом. Дві людини отримали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет "повітря-земля" стався випадково через неполадки.

Міноборони РФ підтвердило випадковий пуск ракети на полігоні, але не на "Заході-2017". При цьому влучання у людей в російському оборонному відомстві заперечують.