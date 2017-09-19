На навчаннях "Захід-2017" вертоліт вистрілив ракетами по глядачах: є важкопоранені (відео)

На російсько-білоруських військових навчаннях «Захід-2017» бойовий вертоліт випадково дав залп по натовпу глядачів, внаслідок чого дві людини опинилися в госпіталі.

Як пише російський сайт 66.ru, найімовірніше, інцидент стався незадовго до візиту на полігон президента РФ Володимира Путіна.

Видання уточнює, що на полігоні «Лужський» під Санкт-Петербургом стався мимовільний пуск ракет класу «повітря-земля» з вертольота Ка-52.

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«Вони летіли на цілі, залишалося метрів 500, за завданням на бойовому шляху включаються ланцюги озброєння, вони включили, але там щось коротнуло, і ракети зійшли самі. У уламків великий розліт, згоріли щонайменше два автомобілі, дві людини отримали важкі травми, зараз вони знаходяться в госпіталі. Це було тренування перед якоюсь показухою. Постраждали, швидше за все, журналісти», – повідомило 66.RU обізнане джерело.

Точна дата, коли сталася НП, невідома. «Це сталося вчора або позавчора», – розповів співрозмовник видання.

Як зазначає 66.ru за повідомленням прес-служби Західного військового округу, 17 вересня «в рамках спільного стратегічного навчання «Захід-2017» на полігоні «Лужський» екіпажі ударних вертольотів Мі-28Н і Ка-52 армійської авіації Західного військового округу відпрацювали завдання повітряної розвідки, нанесення ракетного удару по наземним цілям і прикриття наземного угруповання військ з повітря».