Влучання у людей заперечує: Міноборони РФ підтвердило випадковий пуск ракети на полігоні, але не на "Заході-2017" (відео)

Міноборони РФ спростувало повідомлення у соцмережах про залп по натовпу журналістів у ході навчань "Захід-2017".

У прес-службі Західного військового округу наголосли, що 18 вересня жодних подій, пов'язаних з авіацією, на маневрах не було, передає РІА Новости.

"Усі повідомлення в соціальних мережах про залпи по натовпу журналістів, велику кількість тяжкопоранених - навмисна провокація або чиясь персональна дурість", — стверджують у російському відомстві.

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Зазначається, що на викладених у соціальній мережі відеокадрах показаний випадок, який стався "в інший час у ході відпрацювання вертольотами вправ з ураження наземних цілей".

"Системою наведення одного з вертольотів було здійснено помилкове захоплення цілі. Унаслідок влучання некерованої ракети отримав пошкодження один з вантажних автомобілів без людей", — пояснили у прес-службі Міноборони РФ.

У Кремлі, коментуючи публікації в ЗМІ про інцидент, переадресували питання до Міноборони.

Водночас, НТВ повідомляє, що випадковий обстріл глядачів на полігоні "Лузький" стався у суботу, 16 вересня. За інформацією ЗМІ, поранено 2 людей, пошкоджено 3 автомобілі. Її, як зазначалося вище, у Міноборони РФ спростували.

Згідно з документом телеканалу "Обставини САІ" (САІ — серйозний авіаційний інцидент, — УНІАН.), стався самовільний пуск некерованої ракети С-8.

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань «Захід-2017» вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що знаходилися поряд з полігоном «Лужский» під Санкт-Петербургом. Дві людини отримали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет «повітря-земля» стався випадково з-за неполадок. Обстріл, як передбачається, стався 17 або 18 вересня. Офіційно про нього нічого не повідомлялося.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня.