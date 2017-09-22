Рада Європи закликає Росію дозволити Навальному балотуватися в президенти

Комітет міністрів Ради Європи заявляє, що російська влада продовжує порушувати права опозиційного лідера Олексія Навального, і закликає Росію дозволити Навальному балотуватися в президенти країни, пише Радіо Свобода.

Комітет міністрів 21 вересня заявив, що Навальний «продовжує страждати від наслідків свавільного і несправедливого» засудження, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, який у лютому визнав справу проти Навального і його співвідповідача «безпідставною».

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Міністерство юстиції Росії відреагувало на заяву комітету, звинувативши Раду Європи у «виході за межі» своєї влади і намаганні «чинити політичний тиск» на російську владу напередодні кампанії з виборів президента, призначених на березень 2018 року.

До Комітету міністрів входять міністри закордонних справ усіх 47 держав-членів Ради Європи чи їхні постійні дипломатичні представники у Страсбурзі.

Навальний оголосив про плани брати участь у президентських виборах у Росії в грудні минулого року. На сьогоднішній день у регіонах Росії відкрили більше ніж 60 штабів політика.

На Навального і на його активістів кілька разів нападали. Поліція неодноразово обшукувала штаби політика і вилучала з них агітаційні матеріали під приводом перевірки на «екстремізм».

Представники влади Росії заявляють, що Навальний не може балотуватися через непогашену судимість у справі про розкрадання.

Правозахисники зазначили, що кримінальний процес над Навальним був політизованим.